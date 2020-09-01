Fatih Terim'den Emre Kılınç açıklaması

Sabah

Sivas'ta sol açık olan Emre Kılınç'ı Fatih Terim, sağda deniyor. Teknik heyette, "Çok yönlü bir hucüm oyuncusu, her iki kanatta ve de forvet arkasında görev yapar" görüşü hakim.

Yeni sezon için geri sayım sürerken Emre Akbaba'nın sakatlığına üzülen Galatasaray, bir başka Emre'nin performansına seviniyor. Sivasspor'dan gelen Emre Kılınç, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı ve idmanlarda sergilediği performansla hocası Fatih Terim'in 11'e yazacağı ilk isim oldu.

Sivasspor'da sol açıkta oynayan sol ayaklı Emre'yi Terim ters ayakla sağ önde deniyor. Hücum hattının yeni jokeri olan Emre Kılınç için teknik heyette "Çok yönlü bir hücum oyuncusu. İki kanatta ve forvet arkasında görev yapabilir. Emre'yi her yerde oynatabiliriz" görüşü hakim.

FRİKİKLER KILINÇ'A EMANET

Geride kalan sezonda ceza sahası dışından çekilen şutla atılan gollere hasret kalan Galatasaray'da bu sorunu da yeni transfer Emre Kılınç çözecek. 26 yaşındaki yıldız oyuncu, çift kale maçlarda 18 dışından vurduğu toplarla kaleciler Fatih Öztürk ve Okan Kocuk'a zor anlar yaşatıyor. Sarı-kırmızılı takımda artık duran toplarda taraftarlar heyecanlanacak ve ceza sahası yayı çevresinden kazanılan frikikleri Emre Kılınç kullanacak.