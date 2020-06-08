Fatih Terim'den duygusal paylaşım

SPOR GÜNDEMİ

İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.

İşte Arda Turan'ın yeni takımı! İşte Arda Turan'ın yeni takımı! Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha! Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha! Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, transferleri bir bir patlatıyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-kanarya, bir futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı genç futbolcu Bilal Budak için 200 bin TL ödeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.

Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.

Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı Fenerbahçe'nin eski Brezilyalısı Giuliano, Twitter'dan kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yıldız futbolcu, eski hocası Aykut Kocaman hakkında da flaş bir itirafta bulundu.