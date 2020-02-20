Fatih Terim'den derbide Ryan Donk'a özel görev

Ersun Yanal, idmanlarda farklı kadro denemeleri yapıyor. Yeni transfer Simon Falette, idman performansıyla ilk 11’de olmak istediğini gösterdi. En büyük soru işareti ise Hasan Ali konusunda yaşanıyor.

Ali Koç: 'Bakan Albayrak yardımcı oldu'

Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”