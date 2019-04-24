Fatih Terim'den Belhanda'ya kart uyarısı: Beşiktaş'a karşı sahada olmalısın, dikkat et

Kalan maçlarda kart görmemesi konusunda uyarılan Belhanda'dan, tartışmalardan ve hakemlerden uzak durması istendi. Kart sınırında olan Belhanda, deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasında kart görürse bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmayacak.

Terim öğrencisine "Beşiktaş'a karşı sahada olmalısın o yüzden dikkat et" talimatını verdi.

(Türkiye)