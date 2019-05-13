Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sert uyarı! 'Havaya girmeyin'

Galatasaray'da bir haftaya üç kutlama sığdırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Galibiyet sevincini abartmamalarını söyleyen tecrübeli hoca "Havaya girmek yok. Önümüzde 180 dakika kaldı. İki finalimiz var, bu iki finali kazanana kadar, durmak yok. İki şampiyonluk beklerken, iki kupadan olma ihtimalini sakın unutmayın. Her durumda motivasyonumuzu diri tutacağız" ifadelerini kullandı.

1996'dan bu yana Galatasaray'ın başında tamamladığı sekiz sezonda yedi şampiyonluk yaşayan Terim, lig şampiyonluğuna ulaşmaları durumunda kendi kazandığı kupa sayısını da sekize yükseltip kolay tekrarlanamayacak bir başarıya imza atmış olacak.

Bileğini büken yok

Galatasaray, Süper Lig'de 18 maçtır yenilmiyor. Ligin 14. haftasında 2 Aralık 2018'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında rakiplerine üç puan şansı vermedi. Galatasaray, ligde çıktığı son 18 müsabakada 12 galibiyet ve altı beraberlik aldı.

Primi de kaptılar

Şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaraylı futbolcular ceplerini doldurmaya devam ediyor. Beşiktaş zaferinin ardından 3 milyon lira prim kazanan sarı-kırmızılılar Rizespor galibiyeti için bir 3 milyon lira daha alacak. Yönetim hafta içinde primleri oyuncuların hesaplarına yatıracak.

(Türkiye)