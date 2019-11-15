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  3. Fatih Terim, 4 transfer ve 4 yolcununu olduğu listeyi yönetime sundu

Fatih Terim, 4 transfer ve 4 yolcununu olduğu listeyi yönetime sundu

Fatih Terim, 4 transfer ve 4 yolcununu olduğu listeyi yönetime sundu

Ara transfer döneminde büyük bir operasyona hazırlanan Galatasaray’da sakatlığı ciddi olan Florin Andone’nin sözleşmesinin askıya alınması da gündemde.

Galatasaray’ı, ara transfer döneminde yine zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı listenin ilk sırasında Onyekuru'nun olduğu öğrenildi. Nijeryalı futbolcuyu kiralama yolunda gelişme sağlayan Galatasaray yönetimi, golcü için de düğmeye basacak.

Golcü arayışının sebebi Andone’nin sakatlığının uzun sürecek olması. İngiltere Premier Lig takımı Brighton’dan kiralanan Rumen golcünün sözleşmesinin askıya alınması bekleniyor.

Kadrosunda Falcao, Babel ve Adem’i bulunduran Galatasaray'da bir forvet daha kiralanması gündemde.

Sol kanadı Onyekuru ile hızlandıracak olan sarı-kırmızılılar, forvet arkası için de geniş bir liste oluşturdu.

BELHANDA DA YOLCU

Belhanda’nın devre arasında bir Arap kulübüne satılması ve buradan gelecek parayla bu takviyelerin yapılması gündemde.

Galatasaray'da devre arasında savunmada da önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Sağ bek Mariano ile sol bek Nagatomo’nun satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İki futbolcudan 2-3 milyon euro civarında gelir bekleyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi hem Linnes’le takviye edip hem de yeni bir transfer daha yapmanın yollarını arıyor.

Marcao ve Luyindama ikilisinin performansının düşmesi, bu pozisyonun da takviye edilmesini zorunlu kılıyor.

Terim ve ekibi, her pozisyon için geniş bir liste oluştururken, yönetim de bu oyuncuların maliyet araştırmasını yapıyor.

(TRT Spor)


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