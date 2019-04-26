Fatih Terim, Younes Belhanda'ya kapıyı gösterdi

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Ocak ayında Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’la yollarını ayıran Fatih Terim, her iki oyuncuyu kastederek ‘Çalışma kültürlerimiz birbirimize uymuyor’ açıklaması yapmış, tecrübeli hoca Galatasaray camiasına gereken mesajı yollamıştı.

BELHANDA DA AYNI ŞEYLERİ YAPMAYA BAŞLADI

Kritik Sivasspor maçı öncesi eşiyle birlikte Maldivlere giden Serdar Aziz ve sık sık sakatlık problemleri yaşıyorum diyerek takımını yalnız bırakan Eren Derdiyok’u bir kalemde silen Fatih Terim’in Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında oyundan çıkmak isteyen ve dün akşam Malatyaspor maçına çıkmayan Belhanda’yla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

FATİH TERİM BELHANDA'YI GÖNDERECEK

Ağır sakatlık sorunları yaşanmadığı sürece her futbolcusunu yanında görmek isteyen tecrübeli teknik adam, Belhanda’nın hayati derece önemli olan maçlarda görev almak istememesi karşısında hayli şaşırdığı öğrenilirken, Terim’in Serdar ve Eren’de olduğu gibi Faslı ‘10’ numarayı da sezon biter bitmez takımdan göndereceği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 31 maçta 4 gol 6 asist yapan Belhanda’nın Suudi Arabistan’a gideceği tahmin ediliyor.