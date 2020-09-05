Fatih Terim yönetimden acil transfer istedi

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Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray'ın orta saha problemi net şekilde gözler önüne serilirken, teknik direktör Fatih Terim de bu konuda yönetimin acele etmesini istedi.

Karşılaşma sonrası yöneticiler ile görüşen tecrübeli çalıştırıcının, “Orta sahadaki boşluğu doldurmak konusunda çok geç kaldık. En az bir transferin ligin ilk maçına yetişmesi önemli. Bu bölgede ciddi eksiklik yaşıyoruz” dediği öğrenildi.

Lemina ve Seri gittikten sonra buraya herhangi bir oyuncu alınmazken, Galatasaray’ın hocası, Ömer Bayram-Taylan ikilisiyle açığı kapatmaya çalışıyor ancak kalite eksikliği net şekilde göze çarpıyor.

GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Uzun lig maratonu, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dikkate alındığında yorucu periyot öncesi Terim’in beklentisi en az 2 orta saha transferinin yapılması. 12 Eylül’de Gaziantep FK ile ligin ilk maçına çıkacak Galatasaray’da şimdi gözler Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarına çevrilmiş durumda.

Haftalardır transferde suskun olan yönetimin, bir hafta içinde orta saha sorununu çözüp çözemeyeceği büyük merak konusu. Gündemdeki isimler ise Bournemouth’dan Lerma, Lech Poznan’dan Moder, Fulham’dan Johensen ve Crystal Palace’tan Kouyate...



