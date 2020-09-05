Fatih Terim yönetimden acil transfer istedi

Karşılaşma sonrası yöneticiler ile görüşen tecrübeli çalıştırıcının, “Orta sahadaki boşluğu doldurmak konusunda çok geç kaldık. En az bir transferin ligin ilk maçına yetişmesi önemli. Bu bölgede ciddi eksiklik yaşıyoruz” dediği öğrenildi.
Lemina ve Seri gittikten sonra buraya herhangi bir oyuncu alınmazken, Galatasaray’ın hocası, Ömer Bayram-Taylan ikilisiyle açığı kapatmaya çalışıyor ancak kalite eksikliği net şekilde göze çarpıyor.
GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ
Uzun lig maratonu, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dikkate alındığında yorucu periyot öncesi Terim’in beklentisi en az 2 orta saha transferinin yapılması. 12 Eylül’de Gaziantep FK ile ligin ilk maçına çıkacak Galatasaray’da şimdi gözler Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarına çevrilmiş durumda.
Haftalardır transferde suskun olan yönetimin, bir hafta içinde orta saha sorununu çözüp çözemeyeceği büyük merak konusu. Gündemdeki isimler ise Bournemouth’dan Lerma, Lech Poznan’dan Moder, Fulham’dan Johensen ve Crystal Palace’tan Kouyate...
Süper Lig'i 7'nci sırada bitiren Fenerbahçe, borsada açık ara şampiyon oldu, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 22 Mart 2020'de 6.65 fiyattan işlem gören ‘FENER' hisseleri dün borsada 35 TL'nin üzerine çıktı. Mart'ta Kanarya'ya yatırım yapanlar parasını 5'e katladı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri de 3,5 milyarı buldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi gündemde. Sarı-kırmızılılara Marsilya ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Strootman önerildi.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.
Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...
Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'un tecrübeli sağ beki Nazım Sangare ve Rizespor'un başarılı kalecisi Gökhan Akkan için çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili olarak iki Milli futbolcunun da başkanlarından açıklama geldi...
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Bosna Hersek ile Polonya takımları arasında 7 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.