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  3. Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yeni sözleşme cevabı: Şampiyonluk gelsin imzamızı atarız

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yeni sözleşme cevabı: Şampiyonluk gelsin imzamızı atarız

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yeni sözleşme cevabı: Şampiyonluk gelsin imzamızı atarız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’e bir kez daha sözleşme imzalama talebinde bulundu.

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Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından sözleşme görüşmeleri durdurulan Fatih Terim'e, mahkeme kararıyla görevine devam eden Mustafa Cengiz rafta bekletilen yeni sözleşmeyi çıkarıp, "Hocam artık imzalayalım" dedi. Fatih Terim ise tek bir şart sundu.

Başakşehir'in puan kaybıyla şampiyonluğa tutunan Galatasaray'da gözler bir yandan da Fatih Terim'in bitecek olan sözleşmesinde.

Sarı-kırmızılı kulüp, 16 Ekim 2018'de KAP'a yaptığı bildirimde Terim ile 2 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuş ve deneyimli hocanın boş mukaveleye imza attığını belirterek medyaya fotoğraf servis etmişti.

Mustafa Cengiz yönetimi, kongre sonrası da yeni sözleşmeyi resmiyete dökmeyi planlıyordu ancak işler istenildiği gibi gitmedi. Yönetimin, idari yönden ibra edilmemesi planları bozdu.

TÖREN DÜZENLENECEK

Sözleşme bir kez daha belirsizliğe girse de mahkemenin, olaylı kongre için yürütmeyi durdurma kararı vermesi Cengiz'i yeniden harekete geçirdi.

Hem ligde hem de kupada şampiyonluğa giden Terim'e Başkan Mustafa Cengiz, "Hocam imzayı atalım. Biz bir yere gitmiyoruz" dedi.

Terim'in ise "5 hafta kaldı. Şampiyonluk gelsin imzamızı atarız. Biz her zaman buradayız. Galatasaraylıyız" sözlerini kullandığı bildirildi.

Terim'in lig sonrası görkemli bir törenle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TAZMİNAT İSTEMEDİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Fatih Terim imza atmak için ek bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon euro'yu TL olarak alacak. Ayrıca Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi de bulunmayacak.

(Fotomaç)

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