Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında rotasyona gidecek

Başakşehir'in Rize'ye puan kaybetmesiyle şampiyonluk için iddiasını artıran Galatasaray, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Ligde tüm maçlarını kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak sarı-kırmızılılarda zorlu viraj öncesinde Fatih Terim kupada rotasyona gitmeyi düşünüyor.

Kayserispor mücadelesi öncesinde sakatlığı bulunan ve maça yetiştirilen Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor deplasmanında sakatlığının nüksetme ihtimali nedeniyle riske edilmeyecek.

Terim'in savunmanın merkezinde ise Luyindama'yı Konyaspor'a saklamak istediği, bu yüzden tandemde Ryan Donk ve Marcao'ya görev vereceği bildirildi.

Orta sahada ise kaptan Selçuk İnan ilk 11'e dönecek. Terim'in maç günü Emre Akbaba ya da Belhanda ikilisinden birini kenara çekeceği ve Selçuk'u bu bölgede kullanacağı öğrenildi.

(Haberturk)