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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 08:29
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Fatih Terim transfer bekliyor: 'Acele edelim'

Fatih Terim transfer bekliyor: 'Acele edelim'

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar’ın teknik patronu Fatih Terim’den yönetime net mesaj... Rakiplerine göre hem iç hem de dış transferde sessiz kalan Cim Bom’da tecrübeli hoca harekete geçti. Yönetimle toplantı yapan Terim’in, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Kadroyu ona göre şekillendirelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği bildirildi.

Hareketli saatler...

Bunun üzerine yönetim, menacerlere bir kez daha talimat verdi. Arap kulüplerinden Younes Belhanda ve Ryan Babel için teklif bekleyen Galatasaray’da bu hafta içerisinde özellikle iç transferde hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.

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