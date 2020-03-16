Fatih Terim söylemişti! Seyircisiz maçlar golü azaltıyor...

Süper Lig'in 26.haftasında corona virüsü salgını nedeniyle Antalyaspor-Sivasspor mücadelesi hariç tüm maçlar seyircisiz oynandı. Toplamda 8 karşılaşma geride kalırken sadece 13 gol atılabildi ve 1,63 ortalama ile bu sezonun en düşük gol değerine aynı zamanda en düşük gol ortalamasına ulaşıldı.
Sezonun en düşük gol ortalaması
Süper Lig'de bu sezon 2,00 gol ortalamasının altına ilk kez düşülürken 1.hafta ve 18.haftada 9 maçta 18 golle 2,00 ortalamada kalınmıştı. Ertelenen bir maçın olduğu 12.hafta ise toplam gol sayısı bakımından en kısır haftaydı. Sezonun 21.haftasında 17 gol olurken, seyircisiz maçların oynandığı 26.haftada yine 8 maçta 13 gol atıldı
Fatih Terim veryansın etmişti
Beşiktaş ile oynanan derbi maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, maçların ertelenmemesiyle ilgili eleştirilerini sürdürmüştü. Terim, "Bu kadar kısır bir hafta oldu mu? 1-0, 1-0, seyirci olsa böyle olmazdı. Maalesef üzülerek söylüyorum şu ana kadar kimseden ses çıkmadı. Bundan sonra da pek çıkacağını zannetmiyorum." değerlendirmesini yaptı.
(Fanatik)
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