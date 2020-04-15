Fatih Terim Pedro'yu veto etti! Trezeguet'i istiyor...

G.Saray yönetimi, kanat transferi için Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Pedro'yu gündemine almıştı. Ancak Falcao transferi sonrası "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim'in ise Pedro'yu veto ettiği ve kanat transferi için Trezeguet'yi istediği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ
Terim'in Kasımpaşa'da oynarken de istediği Trezeguet, Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Cimbom bu kez Mısırlı kanat oyuncusuna, İngiltere üzerinden Parçalı formayı giydirmeye çalışacak.
İLK HEDEF KİRALAMAK
G.Saray'ın 25 yaşındaki Trezeguet için transfer planı ise satın alma opsiyonlu kiralama. Ancak yazın elde edilecek bonservis gelirine göre direkt satın alma formülü de devreye girebilir.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Cimbom'un istediği Trezeguet'nin adı bir süre önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Avrupa'dan da bazı talipleri olan Mısırlı yıldız için çetin bir transfer savaşı yaşanacak gibi gözüküyor.
TRANSFERİ TERİM'E TAKILDI
Pedro'nun bonservis sorunu olmasa da Fatih Terim, yıldız futbolcuyu istemedi. Terim'in gerekçesi ise İspanyol oyuncunun ilerleyen yaşı.
(Takvim)
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