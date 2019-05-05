Fatih Terim, Ndiaye'yi derbi kadrosuna almadı

Terim, Beşiktaş karşısında ilk 11'de orta sahada Fernando ve Donk'a görev verirken yabancı kontenjanı için son isim olarak Martin Linnes'i kullandı.

YABANCI İÇİN SON İSİM LINNES

Linnes'i yedek kulübesine alan Terim, yabancı kontenjanı nedeniyle Badou Ndiaye'yi tribüne gönderdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında ilk 11'i şu şekilde: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.