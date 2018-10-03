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Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş, Süper Lig'de ilk kez rakip oldu

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Mustafa Denizli'nin Kasımpaşa'ya imza atması Süper Lig'de büyük bir heyecan oluşturdu. Türk futbolunun 3 önemli teknik direktörü; Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş, ilk kez birbirlerine karşı rakip oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de Mustafa Denizli heyecanı yaşanıyor. Kemal Özdeş ile yollarını ayıran lacivert-beyazlılar tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile anlaşma yaparak ligde kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Denizli'nin Kasımpaşa'da görev almasıyla beraber ortaya heyecan verici bir durum çıktı. Türk futbolunun 3 büyük teknik direktörü bir araya geldi.

Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk kez birbirlerine rakip oluyor. A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde yer etmiş üç önemli antrenör, İstanbul'da buluştu. İşte 3 büyük ismin kariyerleri ve Türk futbolundaki yerleri:

Mustafa Denizli: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. A Milli Futbol Takımı ile EURO 2000'de çeyrek final oynadı. Galatasaray ile Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıktı. Beşiktaş ve Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Fatih Terim: Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadı ve UEFA Kupası'nı kazandı. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Galatasaray ile 2 Türkiye Kupası elde etti. A Milli Futbol Takımı ile EURO 96 ve EURO 2016'ya katıldı, EURO 2008'de yarı finale çıktı.

Şenol Güneş: Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası kazandı. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletleri aldı. A Milli Takım ile 2002 Dünya Kupası 3.'lüğü ve 2003 Konfederasyon Kupası 3.'lüğü elde etti.

1 yıllık imza

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli resmen getirildi. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mustafa Denizli'nin Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 1 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

(Milliyet)

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