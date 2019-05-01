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  3. Fatih Terim, Mehmet Scholl'un oğlu Lucas Scholl'un transfer edilmesini istedi

Fatih Terim, Mehmet Scholl'un oğlu Lucas Scholl'un transfer edilmesini istedi

Fatih Terim, Mehmet Scholl'un oğlu Lucas Scholl'un transfer edilmesini istedi

Galatasaray, Mehmet Scholl’un oğlu Lucas Scholl’a imza attırmak üzere.

TM Haber Merkezi

Oynadığı futbolla Bayern Münih ve Almanya Milli Takım tarihine geçen Mehmet Scholl’un ‘Lucas benden daha yetenekli’ dediği oğlunu takımda görmek isteyen Fatih Terim yönetimi harekete geçirirken, Lucas’ın olası bir teklifte Galatasaray’a imza atmaya hazır olduğu belirtidi. Bayern Münih alt yapısından yetişen ve şu anda Wacker Nordh’da oynayan 22 yaşındaki furbolcu orta sahanın her bölgesinde oynama yeteneğine sahipken, Lucas’ın Guardiola döneminde profesyonel sözleşmeye imza atması dikkatlerden kaçmamıştı.

Daha önce Türkiye Genç Milli Takımlardan teklif alan Lucas Scholl, babası Mehmet Scholl’un verdiği karar gibi Almanya Milli Takımı’nda oynamaya karar vermişti.

O dönem Pep Guardiola ile tartışan Mehmet Scholl, oğlunu Bayern Münih’ten alarak Wacker Nordh’a götürürken, Lucas Scholl’un burada yeteri kadar tecrübe kazanarak Galatasaray’a imza atmaya hazır hale getirildiği ifade edildi.

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