Fatih Terim, Mbaye Diagne ve Ryan Babel'e kapıyı gösterdi

Koronavirüs salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı. Galatasaray da bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek. Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom'u bu konuda en çok da geri dönecek olan kiralıklar düşündürüyor.
“KENDİNİZE KULÜP BULUN”
Sezon başı Club Brugge'a kiralanan Diagne ve devre arası Ajax'a giden Babel ikilisinin sezon sonu İstanbul'un yolunu tutacak olması, Galatasaray'ın planlarını zora sokuyor. Belçika'da bir türlü dikiş tutturamayan Diagne'nin yıllık 2,4, Babel'in de 2,5 milyon avroluk kontratları var. Aslan bu iki isimi iyi bir ücrete satarak yeni transferler için kaynak sağlamak istiyordu ancak bütün dünyada kulüplerin alım gücünün düşmesi hesapları bozdu.
Sarı-kırmızılılar hiç değilse 5 milyon avroyu bulan maliyetlerinden kurtulmak adına bu iki oyuncunun menajerlerine şimdiden 'Kendinize kulüp bulun' talimatını verdi.
(Türkiye)
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek olan Mbaye Diagne ve Ryan Babel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da menajerine ‘kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.
Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Genç oyunculara yönelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 32 yaşındaki Pedro'yu veto etti. Deneyimli hoca kanat transferi için Trezeguet'i istedi.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.
Fatih Terim, liglere verilen arada yıldız avına çıktı. Scout ekibine İsveç ve Norveç gibi Kuzey ülkelerindeki yeteneklerden bir havuz oluşturulması talimatını veren Fatih hoca, videolarla gençleri analiz ediyor.