Fatih Terim, Mbaye Diagne ve Ryan Babel'e kapıyı gösterdi

Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek olan Mbaye Diagne ve Ryan Babel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da menajerine ‘kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.

Koronavirüs salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı. Galatasaray da bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek. Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom'u bu konuda en çok da geri dönecek olan kiralıklar düşündürüyor.



“KENDİNİZE KULÜP BULUN”

Sezon başı Club Brugge'a kiralanan Diagne ve devre arası Ajax'a giden Babel ikilisinin sezon sonu İstanbul'un yolunu tutacak olması, Galatasaray'ın planlarını zora sokuyor. Belçika'da bir türlü dikiş tutturamayan Diagne'nin yıllık 2,4, Babel'in de 2,5 milyon avroluk kontratları var. Aslan bu iki isimi iyi bir ücrete satarak yeni transferler için kaynak sağlamak istiyordu ancak bütün dünyada kulüplerin alım gücünün düşmesi hesapları bozdu.

Sarı-kırmızılılar hiç değilse 5 milyon avroyu bulan maliyetlerinden kurtulmak adına bu iki oyuncunun menajerlerine şimdiden 'Kendinize kulüp bulun' talimatını verdi.

(Türkiye)