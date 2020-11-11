Fatih Terim, Marcao ve Saracchi'yi örnek gösterdi

Galatasaray'da, geçtiğimiz pazar günkü Sivasspor mücadelesi öncesi Marcao'nun ve Saracchi'nin sakatlıkları vardı. Ankaragücü karşılaşmasının ardından Marcao'nun ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma, Saracchi'nin de sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilmişti. Hemen hemen bütün haftayı tedavi olarak geçiren ikili, Sivas deplasmanı öncesi son antrenmanda takıma katıldı ve kafileye dahil edildi.
"BANA BÖYLE ADAMLAR LAZIM"
Her iki futbolcu da, sahada olabilmek ve takımlarını yalnız bırakmamak adına büyük bir çaba sarf etti. Tek idmanla Marcao, 2-1 kazanılan Sivas deplasmanında 90 dakika forma giyerken, Saracchi ise riske edilmedi ve yedek bekledi. Fatih Terim'in hem Brezilyalı stoperinin hem de Uruguaylı sol bekinin fedakârlıkları sebebiyle çok mutlu olduğu, "Bana her zaman böyle adamlar lazım" dediği öğrenildi.
Golcü transferi için çalışmalarını epeydir sürdüren Beşiktaş, Mandukic ve Balotelli isimlerini eledi. Siyah-Beyazlıların 1 numaralı hedefi Cenk Tosun.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'ya yeni bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de acil çıkış arayan Kartal'da savunma krizi yaşanıyor. Kovid-19 testleri pozitif çıkan isimlerin, 21 Kasım'daki maçta forma giymeleri zor görünüyor. Arka adalesinde 2. derece zorlanma belirlenen Welinton'un yetişmesi de beklenmiyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan mücadelesi öncesi konuştu: "Her maçı kazanmak durumundayız. FIFA sıralamasına girerken avantajlar yakalayabiliyorsunuz. UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2 karşılaşma da önemli. Takımda bazı değişiklikler yapacağız."