Fatih Terim, Kasımpaşa maçında Nagatomo'nun yerine Ömer Bayram'ı sahaya sürecek

Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arada yapılan antrenmanlarda Ömer Bayram'ın performansı ile öne çıktığı belirtildi. İdmanlardaki başarılı oyunu, hırsı ile teknik direktör Fatih Terim'in beğendiği ve hazır bulduğu oyuncular arasında yer alan Ömer Bayram'ın Kasımpaşa maçında şans bulma ihtimali oldukça yüksek.

Tecrübeli teknik adamın Ömer Bayram'a, Nagatomo'nun yerine sol bekte görev verme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Milli Takım kampında yer aldığı için takıma hafta içinde katılacak olan Nagatomo yerine Teknik Direktör Fatih Terim'in, Cuma günü Kasımpaşa maçında bu süre zarfında sarı kırmızılılarla çalışan ve idmanlarda iyi performans sergileyen Ömer'e ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

(Futbol Arena)