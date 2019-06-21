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Fatih Terim istedi yönetim Batshuayi'yi bitirdi

Fatih Terim istedi yönetim Batshuayi'yi bitirdi

Forvet hattını tamamen yenileyecek olan Galatasaray’ın golcü adayları arasında yer alan Mitchy Batshuayi transferinde önemli gelişmeler yaşandı.

Teknik Direktör Fatih Terim’in yönetime “Transfer edelim. Tam istediğim gibi bir golcü. Bu sezon bize büyük güç katar” dediği oyuncu için görüşmelerin başladığı ö ğrenildi. Sarı-Kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yaptıkları görüşmede mutabakata vardı. 2 milyon euro civarında bir ücret ödenecek olan golcünü kulübü Chelsea ile de görüşmelerin başladığı ifade edildi. İngiliz ekibinde geçen sezon çoğunlukla yedek kalan ve 15 maçta sadece 1 gol atabilen Belçikalı oyuncunun transferine sıcak bakıldığı belirtiliyor. Ancak piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen oyuncuya kimse bu parayı vermediği için daha önce 3 kez kiralık verilen Batshuayi’yi G. Saray da kiralık istiyor.

(Star)

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