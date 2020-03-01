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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 21:26
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  • 01 Mart 2020 Pazar 21:43

Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu ortak açıklamada bulundu

Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu ortak açıklamada bulundu

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı.

Artık kavgaları geride bırakmanın zamanının geldiğini kaydeden deneyimli hoca, "Allah kimseye evlat acısı vermesin, bu öyle kolay bir şey değil. Ben ülkemizin bir arada durmasının, hepimizin kol kola girmesinden yanayım. Safları sıklaştırma zamanıdır, tam o zamandır bu zaman. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur, sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, herkesin aynı dili konuşma zamanı. Biz bu ülke için Ay yıldızı taşıdık, 50 senedir İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten fazla üzer. Kritikleri bugün oradaki arkadaşlarımıza bırakıyoruz, bir dahaki sefere bunun acısını çıkarırız" diye konuştu.

Taraftarların da önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Terim, "Geçen haftaki önemli galibiyettten sonra taraftar oyuncusunu çağırmıyorsa ve sadece ülkeye, milletine tezahürat yapıyorsa benim söyleyeceğim bir şey yok, mesaj çok açık." dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU: "DÜŞMANLIĞI BİR KENARA BIRAKALIM"

Hamza Hamzaoğlu ise, "Biz hep zor günlerde bir araya geliyoruz, iyi günlerde de yan yana olmalıyız. Hocamla ülkenin milli takımına hizmet etttik. Oyuncularımız sahada mücadele etti, rakip olduk ama biz hep beraberiz, oyuncularımız da maçtan sonra birbirine sarılıyor. Düşmanlığı falan bir kenara bırakalım, kötü günlerde olduğu gibi hep birlikte olalım. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu evlatlar bizim." ifadelerini kullandı.

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