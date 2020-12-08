Fatih Terim, iki genç yetenek için düğmeye bastı

Galatasaray'da Fatih Terim'in "sürpriz" açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, iki Türk süper yeteneği bitirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'da değişim ve gençlik rüzgarları esiyor...

Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü. Aslan devre arasından verimsiz olan yaşlı oyunculara teklif gelmesi halinde satıp altyapıya yatırım yapma kararı aldı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.

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SABAH'ta yer alan habere göre, yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak.

Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor. Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.

Babel ve Belhanda da iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak. Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.

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