Fatih Terim, iki genç yetenek için düğmeye bastı

Galatasaray'da değişim ve gençlik rüzgarları esiyor...
Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü. Aslan devre arasından verimsiz olan yaşlı oyunculara teklif gelmesi halinde satıp altyapıya yatırım yapma kararı aldı.
Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.
O İSİMLER ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR
SABAH'ta yer alan habere göre, yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak.
Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor. Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.
Babel ve Belhanda da iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak. Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun sakatlık sendromu ve Amerikan rüyası formasına mâl oldu.
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
Galatasaray'da Fatih Terim'in "sürpriz" açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, iki Türk süper yeteneği bitirmek için düğmeye bastı.
Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.
Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından camiada transfer beklentisi arttı. Bordo-mavililerde gözler 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.
Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.