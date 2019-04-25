Fatih Terim: Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz

Kupada finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fatih Terim, ''Oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. İsteyerek ve inanarak maçı kazandılar. Finale gidiyoruz, önemli bir galibiyet. Hem iyi oynadık, hem de oyunun kontrolü sonuna kadar bizdeydi. Finale kaldığımız için mutluyum.'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY, FAVORİ OLMALIDIR''

Galatasaray'ın olduğu yerde favori olması gerektiğnii belirten Terim, ''Bir yerde kupa varsa, Galatasaray da vardır, orada favoridir, olmalıdır da zaten. Türkiye'deki iki hedeften birini yakaladık, diğeri için de uğraşıyoruz. Kupalara layıksın sen Galatasaray.'' dedi.

''MARCAO'NUN DEĞİŞİK BİR BÜNYESİ VAR''

Maçın ilk yarısında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Marcao'nun durumunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, ''Marcao'nun durumu için, yarın yapılacak tetkiklerde ne olacağını göreceğiz ama geldiğinden beri bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla değişik bir bünyesi var, bir de yürekli bir oyuncu. En kısa süre hangisiyse, ona yetiştirmeye çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

''MOTİVASYON! ÇOK BASİT DEĞİL...''

Takım halinde motive olduklarını söyleyen Fatih Terim, ''Galatasaray'ın bir oyun anlayışı var, sahada yaptığı işler var. Bazı goller derslik olarak da anlatılabilir. Sonunda söylenecek şeyler de var ve onun adı da motivasyon. Çok basit değil öyle şeyler. Bunları topladığımızda iyi şeyler ortaya çıkıyor.'' şeklinde konuştu.

''UZUN ZAMANDIR KUPA ALAMIYORUZ''

Uzun zamandır kupa alamadıklarını söyleyen deneyimli hoca, ''Galatasaray markası çok büyük bir marka. Bazen 30 milyon dendiğinde yanlış anlaşılıyor, tam anlaşılmıyor. Hakkı yenince kenetlenen bir camia. İlahi adalete inanan ve sonuna kadar da pes etmeyen bir camia. Bugün onun bazı tezahürlerini gördük. Uzun zamandır kupa almıyoruz, Türkiye Kupası'nı da Galatasaray müzesine götürürüz inşallah. Şu anda onu unuttuk, final dahil 6 finalimiz var.'' diyerek sezon sonu iki kupa istediklerini söyledi.

''HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYEN BİR GALATASARAY OLACAK''

Ligde de şampiyonluk istediklerini söyleyen Terim, ''İnanıyoruz, her zaman da inandık. Şartlar ne olursa olsun, biz küllerimizden yeniden doğarız, hiçbir zaman da pes etmeyiz ve sonuna kadar mücadele ederiz. Biz daha önce de fikstürü zor, deplasman fazla derken 6'da 6 yaptık. İnşallah bu sefer de öyle olur. Ne olursa olsun, pes etmeyen bir Galatasaray olacak.'' diyerek sözlerini tamamladı.