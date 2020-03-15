Fatih Terim: Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?

süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

‘BİZ MANTIKLI BİR ŞEY AÇIKLAYAMADIK’

Tedirgin olmalarına gerek yok? Böyle yaptığında göre TFF'nin bir bildiği vardır. Yoksa böyle yaparlar mı? Rahat olsunlar. Ben söylerim onlara. Maçın öncesi, esnası, sonrası işin ruhuna aykırı bir durum var. Maçın içinde taraftarın olmaması, bu süreçte akılların tamamen hastalık, hadiselerde olması oyuncularımızın konsantrasyonunu bozdu. Bunun için kimseyi eleştirmeyeceğim. 50 bin taraftardan yoksun olmak çok kolay değil. Beşiktaş gibi ciddi bir rakip ve derbi maçta ikinci hapsettiğimiz bir oyunda kazanamadık. Onları tebrik edemiyorum. Biz mantıklı bir şey açıklayamadık kendilerine.

Dünyada herkes erteledi. FIFA ilk defa, "2 ay içinde isterseniz milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz" dedi. Ama kural öyle değil. Türkiye'de her türlü kurum, kuruluş evlerine gönderildi. Kornerde ne diyelim? Temas etme 1,5 metrede dur mu diyelim? Bana göre ilginç olan Tenis Federasyonu'nun yaptığı erteleme. Tuhaf bir şeyler var. Çarşamba gece oynamıyoruz. Gündüz oynuyoruz. Perşembe Avrupa Kupası seyircili oynanıyor. Cumartesi-Pazar böyle. Böyle olunca ne oluyor? Futbolun ruhunu geri istiyorum. Derbilerin güzel olmasını istiyorum. Beraber her şeyimi paylaştığım taraftarımı istiyorum.

‘HİÇ ALLAH’TAN KORKUMUYOR MUSUNUZ?’

100 yıldır oynuyor bu takımlar. Ne tadı var, ne tuzu var... Herkesi bilgilendireyim ben. Bizi bilgilendirmiyorlar. Neden seyircisiz oynuyoruz? 850 kişi resmi görevli var. Diğerleriyle beraber 1000 kişi var. Bizim gibi takım sporlarında erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Ama birimizde çıkarsa? Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?Kimseye de bir şey demiyoruz cezadan ötürü. Kimse söylemiyor, herkes söyleniyor.

Bizde futbolcular birliği bir şey yapamaz. Antrenörler Birliği arada sırada kınama yazar. Hakemler Birliği, TFF'nin uydusudur. Onun yardımlarıyla ayakta durur. Ben yerli yabancı oyuncuların da bir araya nasıl gelemediğine inanmıyorum. Biz canımızı dışarıda mı bulduk?

Eşimiz, dostumuz. Her toplantı iptal, evlerden çalışan insanlar... İyi de! Derbiler böyle oynanmamalı. Bakmayın siz konuşmayanlara.