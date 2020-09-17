Fatih Terim: 'Hedefimiz Avrupa Ligi grupları'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 galip gelerek tur atladıkları Neftçi Bakü karşılaşması sonrası konuştu.

Diagne (2) ve Luyindama'nın golleriyle 3-1 galip gelerek tur atladıkları UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi Bakü karşılaşması sonrası basın toplantısında konuşan Fatih Terim, 3. turdaki rakipleri Hajduk Split'i de değerlendirdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Ben oyuncularımdan memnunum. İlk yarı pozisyon üstüne pozisyon bulduk. Turu garanti edecek bir oyun oynadık. Sonrasında belki ligi düşünmüş olabilirler, nasıl olsa kazanırız demiş olabilirler. Ben memnunum mücadeleden. Basın mensupları hiçbir zaman çıkan 11'inden memnun olmaz zaten... 4 oyuncuyu dinlendirmeyi düşündük. 3 tane de değişiklik, 6-7 oyuncu dinlensin dedik. Doğru rotasyon önemli, sezon çok uzun. Bugün doğru yaptık. Kazasız şekilde de turladık çok sakatlıksız, şükür...



Bu saat oldu maç yeni bitti. Sabah İstanbul'a döneceğiz, kamp falan derken pazar günü zorlu bir maç var. Bu sezon böyle olacak, alışmamız lazım. Rotasyonlar olacak."



'YENİLSEK SÜRPRİZ OLURDU'

"Neftçi Bakü iyi bir takım, bize aynı sertlikte yanıt verdiler. Bugün onlardan iyiydik, oyunu biz kontrol ettik. Bugün bizim yenmemiz sürpriz değil, yenilsek sürpriz olurdu. Neftçi'nin komandolarına bundan sonrası için başarılar diliyorum. Dişli bir rakipti... Azerbaycan'ın misafirperverliğine çok teşekkür ediyorum. Her seferinde bizi çok iyi ağırlıyorlar. Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz. Onlar bizim candaşımız.

Bugün benim teknik direktör olarak 500. maçım. Çok gururluyum. İyi ki hayatımda Galatasaray var...



Duran toptan yediğimiz eşitlik golü bizi uyandırmış olabilir. Birlikte oynama alışkanlığını oluşturmak ve sürdürmek bizim amacımız. Bu uzun yolda birçok oyuncu kadroya girecek, çıkacak. Amacımız birlikte oynama kültürünü oluşturmak. Bugün kendi takımıma konsantre oldum sadece. Neftçi Bakü'de kim nasıl oynadı, kim nasıl performans gösterdi ona çok odaklanamadım."



'HEDEFİMİZ AVRUPA LİGİ GRUPLARI'

"Hajduk Split maçını seyrettim bugün, yarısını otelde, yarısını statta. Rakipten daha iyiydi zaten. Çok eski ve tarihi önemli bir takım. Dikkat etmemiz gerekecek. Artık seyirci avantajımız var da diyemiyoruz malum. Her maç her şeye açık bu pandamı sürecinde. Hajduk Split'in tur atlayacağını zaten tahmin ediyorduk. İstanbul'da, Ali Sami Yen'de inanıyorum ki geçeceğiz turu. İlk hedefimiz gruplara kalmak. Ondan sonrasına hayırlısıyla bakacağız..."

