Fatih Terim hedefi belirledi! 'Sadece ligi değil, kupayı da istiyorum'

Süper Lig’de işleri rayına oturtan Galatasaray, rotayı Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, çeyrek final ilk maçında bugün Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadele öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaparken, “Sizden sadece lig şampiyonluğunu değil, Türkiye Kupası’nı da istiyorum. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi, içinde bulunduğumuz her yarışın favorisi olduğumuzu göstermeliyiz” diye konuştu. Fatih hocanın, bundan önceki turların aksine kadro rotasyonunu daha kısıtlı tutacağı da gelen haberler arasında.
Rövanşı 12 Şubat’ta
Galatasaray’da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi forma giyemeyecek. Ayrıca Emre Akbaba’nın dinlendirilmesi, ligde sarı kart cezalısı olan Belhanda’nın ilk 11’de yer alması bekleniyor. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 12 Şubat’ta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak.
(Fanatik)
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