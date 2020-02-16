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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 11:52
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 11:52

Fatih Terim hata istemiyor! 'Derbiyi unutun, bu maça odaklanın'

Fatih Terim hata istemiyor! 'Derbiyi unutun, bu maça odaklanın'

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Yeni Malatyaspor maçı öncesi Florya’da takımla konuşan Fatih Terim, konsantrasyon uyarısı yaptı. İmparator, “Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. En önemli maç, Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye sonra bakarız” dedi.

Sezonun ikinci yarısında ligde fire vermeyen ve toplamda 5 maçlık galibiyet serisi olan Galatasaray’da hedef, 6’da 6... Yeni Malatyaspor’u bugün saat 19.00’da konuk edecek Cim Bom, rakibini devirip sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanına moralli çıkmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularından sadece Malatya maçını düşünmelerini istiyor. Florya’da maç toplantısı yapan İmparator, takıma bir takım uyarılarda bulundu.

Terim’in, “Derbiyi bir kenara bırakın. En önemli maç, yarınki (bugün) Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Her rakip tehlikeli. Oyun olarak üstüne koymaya devam etmeliyiz. Fenerbahçe derbisine bu maçtan sonra bakarız. Yeterince zamanımız olacak” dediği öğrenildi.

Hedef 6’da 6 yapmak

Yeni Malatyaspor’u devirmesi halinde serisini 6’ya çıkartacak olan Cim Bom, sonrasında esas zorlu fikstüre giriş yapacak. Haftaya Kadıköy’e çıkacak Aslan, sonrasında sırayla Gençlerbirliği, Sivasspor (d) ve Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Maç eksiği ile lider Başakşehir’in 4 puan gerisinde olan Galatasaray’da Terim kesinlikle hata istemiyor.

(Fanatik)

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