Fatih Terim hata istemiyor! 'Derbiyi unutun, bu maça odaklanın'

Sezonun ikinci yarısında ligde fire vermeyen ve toplamda 5 maçlık galibiyet serisi olan Galatasaray’da hedef, 6’da 6... Yeni Malatyaspor’u bugün saat 19.00’da konuk edecek Cim Bom, rakibini devirip sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanına moralli çıkmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularından sadece Malatya maçını düşünmelerini istiyor. Florya’da maç toplantısı yapan İmparator, takıma bir takım uyarılarda bulundu.
Terim’in, “Derbiyi bir kenara bırakın. En önemli maç, yarınki (bugün) Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Her rakip tehlikeli. Oyun olarak üstüne koymaya devam etmeliyiz. Fenerbahçe derbisine bu maçtan sonra bakarız. Yeterince zamanımız olacak” dediği öğrenildi.
Hedef 6’da 6 yapmak
Yeni Malatyaspor’u devirmesi halinde serisini 6’ya çıkartacak olan Cim Bom, sonrasında esas zorlu fikstüre giriş yapacak. Haftaya Kadıköy’e çıkacak Aslan, sonrasında sırayla Gençlerbirliği, Sivasspor (d) ve Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Maç eksiği ile lider Başakşehir’in 4 puan gerisinde olan Galatasaray’da Terim kesinlikle hata istemiyor.
(Fanatik)
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