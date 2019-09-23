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  3. Fatih Terim Galatasaray'daki 4. döneminde deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor

Fatih Terim Galatasaray'daki 4. döneminde deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor

Fatih Terim Galatasaray'daki 4. döneminde deplasmanda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor

Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile dış sahada 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki deplasman kayıpları artıyor.

Galatasaray, 2017-2018'in 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasıyla 4. kez teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim yönetiminde deplasmanda kötü performans sergiliyor.

Terim'in 4. döneminde Süper Lig'de 29 deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 13 kez galip ayrılabildi. Dış sahada rakipleriyle 7 defa berabere kalan Galatasaray, 9 mağlubiyet aldı.

- 16 kez puan kaybı yaşadı

Galatasaray, Terim'in son döneminde deplasmandaki 29 karşılaşmada 16 kez puan kaybı yaşadı.

Söz konusu dönemde sarı-kırmızılı takım, dış sahada 13 galibiyet ve 7 beraberlikle 46 puan topladı.

Galatasaray, aynı dönemde 7 beraberliğin yanı sıra 9 kez mağlup olarak 41 puanlık kayıp yaşamaktan kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in 4. kez göreve geldiği 2017-2018'deki 9 deplasman maçında 5 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puanlık kaybı engelleyemedi.

Bu puan kayıplarına rağmen şampiyonluğa ulaşmayı bilen Galatasaray, geçen sezonki 17 karşılaşmada 7 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 25 puanlık bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki kötü performansına rağmen bir kez daha mutlu sona ulaşmayı bildi.

Galatasaray'ın bu sezonki 3 dış saha maçındaki puan kaybı ise şimdiden 5 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

- Terimli diğer dönemlerin deplasman performansları

Galatasaray'ın başında ilk kez 1996-2000 döneminde bulunan Terim, takımını 4 sezon üst üste şampiyon yaptığı birinci döneminde 68 deplasman maçında 57 puanlık kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Terim'in 1. döneminde 68 deplasman maçında 43 galibiyet, 18 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Terim, 2002-2004'te ikinci kez sarı-kırmızılı ekipte görev alırken, Galatasaray dış sahada 30 lig maçında 40 puanlık kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in 2. dönemini deplasmanda 14 galibiyet, sekizer beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adamın 3. kez görev yaptığı 2011-2014 yıllarında 40 deplasman maçında 21 galibiyet, 14 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Takım, dış sahada 43 puan kaybetti.

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