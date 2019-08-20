Fatih Terim, Florya'ya taşınıyor

İtalya'da 11 Ağustos'ta Fiorentina ile oynanan maçın ardından soluğu hastanede alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim başarılı bir operasyon geçirip belindeki fıtıklardan kurtulmuştu. Doktorların istirahat etmesini önerdiği başarılı teknik adam çareyi Florya'ya taşınmakta buldu. Terim, teknik kadro için hazırlanan özel evde kalmaya başlarken hem takımı yakından takip etme şansını buluyor hem de İstanbul trafiğinde yol çilesi yaşamıyor. Kontrolden geçen Terim'in iyi olduğu ve kendisini sıkıntıya sokacak bir sorunu kalmadığı bildirildi.
Bu arada Galatasaray'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı 2 günlük izin bitti ve Konyaspor karşılaşması için hazırlıklar başladı. Oyuncularına önemli uyarılarda bulunan Fatih Terim'in, Denizli'de 2-0 kaybeden kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi.
CEZASI DA BİTTİ
Ameliyattan iki gün sonra soluğu Florya'da alan Terim'i oyuncuları böyle karşılamıştı. Bu arada tecrübeli hocanın geçen sezon aldığı 3 maçlık ceza bitti. Fatih hoca Pazar günü Konya maçında takımın başında kulübede olacak.
(Sabah)
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
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Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.