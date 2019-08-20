  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:27
  • |
  • 20 Ağustos 2019 Salı 09:27

Fatih Terim, Florya'ya taşınıyor

Fatih Terim, Florya'ya taşınıyor

Paylaş

Teknik kadro için hazırlanan özel evde kalmaya başlayan Fatih Terim, hem takımla yakından ilgilenecek hem de yol sıkıntısı yaşamayacak.

İtalya'da 11 Ağustos'ta Fiorentina ile oynanan maçın ardından soluğu hastanede alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim başarılı bir operasyon geçirip belindeki fıtıklardan kurtulmuştu. Doktorların istirahat etmesini önerdiği başarılı teknik adam çareyi Florya'ya taşınmakta buldu. Terim, teknik kadro için hazırlanan özel evde kalmaya başlarken hem takımı yakından takip etme şansını buluyor hem de İstanbul trafiğinde yol çilesi yaşamıyor. Kontrolden geçen Terim'in iyi olduğu ve kendisini sıkıntıya sokacak bir sorunu kalmadığı bildirildi.

Bu arada Galatasaray'ın Denizlispor maçı sonrası yaptığı 2 günlük izin bitti ve Konyaspor karşılaşması için hazırlıklar başladı. Oyuncularına önemli uyarılarda bulunan Fatih Terim'in, Denizli'de 2-0 kaybeden kadroda önemli değişiklikler yapacağı öğrenildi.

CEZASI DA BİTTİ

Ameliyattan iki gün sonra soluğu Florya'da alan Terim'i oyuncuları böyle karşılamıştı. Bu arada tecrübeli hocanın geçen sezon aldığı 3 maçlık ceza bitti. Fatih hoca Pazar günü Konya maçında takımın başında kulübede olacak.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan ile imzalıyor

title

Kostas Mitroglou, Nantes ile sözleşme imzalayacak

title

Fenerbahçe, Josef'i kiralamak için devreye girdi

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak
48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

48 saat içinde iki bomba transfer açıklanacak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.

Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...
Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...

Fikret Orman transfer için İngiltere'de! İşte o isimler...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.

Aslan Falcao'ya kavuşuyor
Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Aslan Falcao'ya kavuşuyor

Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.

Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor!
Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor!

Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor!

Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya Al Ahli’ye sattığı Sambacı’yı kiralamak için devreye girdi. Josef, Fener’in çağrısına olumlu yanıt verirken, Suudi yöneticilerle görüşmeler devam ediyor.

Ortaya Roman Saiss
Ortaya Roman Saiss

Ortaya Roman Saiss

Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

İşte Terim'in Mehmet Topal kararı
İşte Terim'in Mehmet Topal kararı

İşte Terim'in Mehmet Topal kararı

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması
Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması

Cenk Tosun'dan Beşiktaş için transfer açıklaması

Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.