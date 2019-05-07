Fatih Terim, Fernando'yu Çaykur Rizespor deplasmanında 10 numara pozisyonunda oynatacak

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine 1 gol ve 1 asistlik performansı ile damga vuran Fernando, Teknik Direktör Fatih Terim'den tam not aldı. Terim, Brezilyalı oyuncunun mevkiisini değiştirmeye karar verdi.

Ofansif oyunda yaptığı işler ve üstlendiği sorumluluk ile alkış alan Fernando'nun, Rize deplasmanında Diagne'nin arkasında yani ofansif orta saha olarak görev alacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, Belhanda'nın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Rizespor maçında Fernando'yu forvet arkasında oyun kurucu olarak oynatıp orta saha hattını ise Ndiaye-Donk ikilisinden kurmayı planladığı öğrenildi.

(Futbol Arena)