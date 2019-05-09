Fatih Terim farkını ortaya koydu

Geçen yıl Galatasaray'ın başına ilk kez sezon devam ederken gelen Fatih Terim, o dönemden bu yana Süper Lig'in en fazla puan toplayan takımını yaratmayı başardı. Tecrübeli teknik adam geçen sezon ilk yarının son haftasındaki Göztepe maçıyla yeniden göreve başlarken, o günden bu yana Galatasaray Süper Lig'de en fazla puan toplayan, en fazla galibiyet alan, en az mağlubiyet alan (Başakşehir ile eşit sayı), en az beraberlik alan ve en iyi averaja sahip takım olmayı başardı.

TERİM İLE EN ÇOK KAZANAN, EN ÇOK PUAN TOPLAYAN

24 Aralık 2017'deki Göztepe maçıyla birlikte Galatasaray Fatih Terim döneminde, bu sezonun 31'inci haftasına kadar 106 puan topladı. Fatih Terim ile ligin en fazla puan toplayan takımı olan Galatasaray'ı, 102 puanla Başakşehir izledi.

Sarı-kırmızılı takım Fatih Terim'den bu yana 32 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyetlik ve 64 averajlık bir performans sergiledi. Galatasaray kalan 3 haftanın ardından şampiyonluk elde etmesi halinde hem istatistiklerini geliştirecek hem de Fatih Terim önderliğinde üst üste 2. şampiyonluğa ulaşacak.

GALATASARAY (Fatih Terim)

Puan: 106

Galibiyet: 32

Mağlubiyet: 7

Beraberlik: 10

Attığı gol: 105

Yediği gol: 41

Averaj: 64

BAŞAKŞEHİR (Abdullah Avcı)

Puan: 102

Galibiyet: 30

Mağlubiyet: 7

Beraberlik: 12

Attığı gol: 78

Yediği gol: 35

Averaj: 43

FENERBAHÇE, 100 PUAN BARAJINI GEÇEMEDİ

Galatasaray ile aynı puana sahip olan Abdullah Avcı önderliğindeki Başakşehir ise, Fatih Terim'in geçen sezon göreve gelmesinin ardından 102 puan topladı. Başakşehir'in ardıdan ise üçüncü sırada Şenol Güneş'in çalıştırdığı 100 puan toplayan Beşiktaş geliyor.

BEŞİKTAŞ (Şenol Güneş)

Puan: 100

Galibiyet: 30

Mağlubiyet: 9

Beraberlik: 10

Attığı gol: 107

Yediği gol: 57

Averaj: 50

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ise Fatih Terim'in geçen sezon göreve gelmesinden sonra 77 puan toplayabilirken 49 maçta sadece 20 kez kazanabildi.

FENERBAHÇE (Aykut Kocaman, Ersun Yanal)

Puan: 77

Galibiyet: 20

Mağlubiyet: 12

Beraberlik: 17

Attığı gol: 83

Yediği gol: 59

Averaj: 24

(Sporx)