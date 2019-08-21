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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:48
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:48

Fatih Terim, Falcao'yu Konyaspor maçında kısa süre de olsa oynatmayı planlıyor

Fatih Terim, Falcao'yu Konyaspor maçında kısa süre de olsa oynatmayı planlıyor

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Her konuda anlaşma sağlanan ve Monaco'nun bırakması beklenen Kolombiyalı forvet Falcao cumaya kadar İstanbul'da olursa Konyaspor maçında kısa bir süre de olsa forma giyecek.

Galatasaray bir dünya yıldızına kavuşuyor. Yaklaşık bir aydır Falcao ile uyuyup Falcao ile uyanan sarı-kırmızılıların muradına ermesine artık sayılı saatler kaldı. 

Dün Galatasaraylılar için çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Futbol takımı içerisinde çok önemli bir misyonu olan idari menajer yardımcısı ve takım tercümanı Mert Çetin, sosyal medyadan Falcao tarafından takibe alındı. Bugüne kadar başta Sneijder olmak üzere Galatasaray'a gelen birçok dünya yıldızıyla yakın dostluk kurup; futbolculara takıma alışma süreçlerinde, günlük hayatta çok yardımcı olan dolayısıyla performanslarında da önemli rol oynayan Mert Çetin, şimdi de Radamel Falcao'ya mihmandarlık yapacak.

Konya maçında süre alacak

Sarı-kırmızılıların planlamasına göre Radamel Falcao'nun en geç yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ki Teknik Direktör Fatih Terim'in pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor ile yapılacak maçla ilgili planında Falcao da opsiyonlar arasında. 

Ünlü forvet cumaya kadar İstanbul'da olursa işlemleri kısa sürede halledilecek ve pazar günü maç kadrosuna alınacak. Maçın gidişatına göre de oyuna dahil olacak. Tıpkı Drogba olayında olduğu gibi... Hatırlanacağı gibi ünlü forvet gelir gelmez Akhisar deplasmanındaki maça yedek başlamış ve sonradan oyuna girip galibiyeti getirmişti.

(Türkiye)

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