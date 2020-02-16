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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 13:29
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 13:29

Fatih Terim Falcao için kararını verdi! Fenerbahçe maçına saklıyor...

Fatih Terim Falcao için kararını verdi! Fenerbahçe maçına saklıyor...

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Saracchi'yi Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyecek.

Galatasaray'da sakatlıklarını henüz atlatan Falcao ve Saracchi'nin Yeni Malatyaspor maçında riske atılmayacağı öğrenildi.

Her iki oyuncuyu da Malatya maçının kadrosuna alacak olan Terim, mecbur kalmadıkça Falcao ve Saracchi'yi oynatmayacak, Fenerbahçe maçına saklayacak.

"SAKIN SARI KART GÖRMEYİN"

Galatasaray'da Adem Büyük ve Marcao sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Malatyaspor maçında kart görürse önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Fatih Terim her iki oyuncuyu da "Dikkatli olun" ikazında bulundu.

(Türkiye)

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