Fatih Terim Falcao için kararını verdi! Fenerbahçe maçına saklıyor...

Galatasaray'da sakatlıklarını henüz atlatan Falcao ve Saracchi'nin Yeni Malatyaspor maçında riske atılmayacağı öğrenildi.
Her iki oyuncuyu da Malatya maçının kadrosuna alacak olan Terim, mecbur kalmadıkça Falcao ve Saracchi'yi oynatmayacak, Fenerbahçe maçına saklayacak.
"SAKIN SARI KART GÖRMEYİN"
Galatasaray'da Adem Büyük ve Marcao sarı kart sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Malatyaspor maçında kart görürse önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Fatih Terim her iki oyuncuyu da "Dikkatli olun" ikazında bulundu.
(Türkiye)
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Yeni Malatyaspor maçı öncesi Florya’da takımla konuşan Fatih Terim, konsantrasyon uyarısı yaptı. İmparator, “Fenerbahçe derbisini bir kenara bırakın. En önemli maç, Malatyaspor karşılaşması. Mutlaka kazanmalıyız. Fenerbahçe’ye sonra bakarız” dedi.
Yazarımız Mustafa Sapmaz, Fenerbahçe'nin Ankaragücü deplasmanında mağlup olmasıyla lige havlu attığı yorumunda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao ve Saracchi'yi Yeni Malatyaspor maçında riske etmeyecek.
Beşiktaş'ta Başakşehir mücadelesinde oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına giden Burak Yılmaz, konuya açıklık getirdi.
Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynayacağı maçta en az 45 bin sarı-kırmızılı taraftarın olması bekleniyor.
Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.