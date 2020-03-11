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aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 13:27
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  • 11 Mart 2020 Çarşamba 13:27

Fatih Terim derbiye Emre Akbaba'yı hazırlıyor

Fatih Terim derbiye Emre Akbaba'yı hazırlıyor

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Beşiktaş maçında hücum futbolu oynatmak isteyen Fatih Terim'in derbide yönelik ilk kadro planlamasında Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşündüğü öğrenildi. Taktik provalar ise yarından itibaren başlayacak.

Galatasaray’da kadro kurgusu değişiyor... Teknik direktör Fatih Terim’in, Beşiktaş derbisinde hücuma yönelik bir futbol oynatmak ve seyirci desteğiyle maçı kazanmak için Emre Akbaba hamlesi yapmayı düşündüğü öğrenildi. Sivasspor deplasmanı sonrası kurmaylarıyla yaptığı ilk görüşmede, Emre’yi 11’de oynatmak istediğini kaydeden Fatih hoca, taktik provalara ise yarından itibaren başlayacak. Emre’yi Falcao’nun yanında görevledirmesi için, orta sahada Lemina, Seri, Ömer üçlüsünden birini dışarıda bırakması gereken Terim, son kararını Beşiktaş analizinin ardından verecek.

Son anda değiştirmişti

Sivas deplasmanı için de Fenerbahçe derbisindeki 11’i düşünen ve hafta içindeki idmanlarda bu şekilde oynatan Fatih hoca, son antrenmanda Lemina’yı 11’e alarak tam anlamıyla bir son dakika değişikliğine imza atmıştı. Benzer bir hamlenin Beşiktaş derbisi öncesi de gelebileceği ifade ediliyor. Kartal’ın detaylı oyun analizi ise yarınki taktik provadan önce futbolculara aktarılacak.

(Fanatik)

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