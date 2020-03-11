Fatih Terim derbiye Emre Akbaba'yı hazırlıyor

Galatasaray’da kadro kurgusu değişiyor... Teknik direktör Fatih Terim’in, Beşiktaş derbisinde hücuma yönelik bir futbol oynatmak ve seyirci desteğiyle maçı kazanmak için Emre Akbaba hamlesi yapmayı düşündüğü öğrenildi. Sivasspor deplasmanı sonrası kurmaylarıyla yaptığı ilk görüşmede, Emre’yi 11’de oynatmak istediğini kaydeden Fatih hoca, taktik provalara ise yarından itibaren başlayacak. Emre’yi Falcao’nun yanında görevledirmesi için, orta sahada Lemina, Seri, Ömer üçlüsünden birini dışarıda bırakması gereken Terim, son kararını Beşiktaş analizinin ardından verecek.
Son anda değiştirmişti
Sivas deplasmanı için de Fenerbahçe derbisindeki 11’i düşünen ve hafta içindeki idmanlarda bu şekilde oynatan Fatih hoca, son antrenmanda Lemina’yı 11’e alarak tam anlamıyla bir son dakika değişikliğine imza atmıştı. Benzer bir hamlenin Beşiktaş derbisi öncesi de gelebileceği ifade ediliyor. Kartal’ın detaylı oyun analizi ise yarınki taktik provadan önce futbolculara aktarılacak.
(Fanatik)
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