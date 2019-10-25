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  3. Fatih Terim, derbide Emre Mor sürprizi yapacak

Fatih Terim, derbide Emre Mor sürprizi yapacak

Fatih Terim, derbide Emre Mor sürprizi yapacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak olan derbide Emre Mor'u ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Süper Lig 9. haftasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroyu yavaş yavaş belirliyor. Deneyimli teknik adamın Beşiktaş derbisinde en büyük kozlarından biri Emre Mor olacak.

Sezon başında Celta Vigo kulübünden kiralanan Emre Mor, Galatasaray forması ile ilk kez derbi 11'inde yer alacak. Fenerbahçe maçında 68.dakikada oyuna dahil olan Emre Mor, Pazar günü Fatih Terim'in en önemli galibiyet kozlarından biri olacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Mor'a Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev verecek. Tecrübeli teknik adam Real Madrid maçında yedek bıraktığı Emre'yi, Beşiktaş derbisinde oynatacağı öğrenildi. Terim'in kanat organizasyonlarını daha etkin kullanıp, hücuma etkili, hızlı çıkışlarından yararlanmak adına Emre Mor'a Pazar günü 11'de yer vermeyi planlıyor.

(Futbol Arena)

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