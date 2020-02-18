Fatih Terim derbi için Adem Büyük ile Falcao arasında henüz karar veremedi

Tecrübeli hocanın son 4 maçta 5 gol atan Adem'e güvendiği ancak büyük maçların havasını çok iyi bilen Falcao'ya da yer verebileceği ortaya çıktı. Terim'in idmandaki performanslara göre karar vermesi bekleniyor.
İbre Adem Büyük'ten yana olsa da fatih Terim son kararını ilerleyen günlerde netleştirecek.
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Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceği derbiye bağlı... Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmayan Yanal’ın “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği öğrenildi.
G.Saray tarihine ismini yazdıran Kapı, kendisine yapılan 5 yıllık teklifi kabul etmeyince kadro dışı kaldı. 17 yaşındaki kariyerine Avrupa’da devam edecek.
Bedaş elektrik faturaları ödenmeyen Beşiktaş Vodafone Park Stadı’nın elektriklerini kesmek için ekip gönderdi. Ödemelere kefil olan yönetici Efe Bezci büyük bir skandalı önledi.
Lider durumda bulunan Trabzonspor’un, ‘TSPOR’ koduyla işlem gören hisseleri geçen yıl 18 Şubat’ta 1 TL düzeyindeydi. Dün ise 5.4’a yükseldi. İşlem kodu ‘GSRAY’ olan Cimbom 1 yılda 1.5 TL’den 3.4’a çıktı.
Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Ersun Yanal dün tesislere gelmesine rağmen takımın başında idmana çıkmadı. Bu konuda farklı yorumlar yapılırken, bir süre sonra olayın perde arkası aralandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.
Sivasspor mücadelesinin 35. dakikasında sakatlanan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yüksek ihtimalle kritik Beşiktaş deplasmanına yetişeceği öğrenildi.