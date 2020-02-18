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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 11:05
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  • 18 Şubat 2020 Salı 11:20

Fatih Terim derbi için Adem Büyük ile Falcao arasında henüz karar veremedi

Fatih Terim derbi için Adem Büyük ile Falcao arasında henüz karar veremedi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe ile oynanacak maçta forvette Adem Büyük ve Falcao arasında bir karar veremediği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın son 4 maçta 5 gol atan Adem'e güvendiği ancak büyük maçların havasını çok iyi bilen Falcao'ya da yer verebileceği ortaya çıktı. Terim'in idmandaki performanslara göre karar vermesi bekleniyor.

İbre Adem Büyük'ten yana olsa da fatih Terim son kararını ilerleyen günlerde netleştirecek.

(Takvim)

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