  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
  • |
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32

Fatih Terim, Denizli kafilesinde yer almayacak

Fatih Terim, Denizli kafilesinde yer almayacak

Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor deplasmanında takımının yanında olamayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sarı-kırmızılıların cuma günü ligin ilk haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçının kafilesinde yer alamayacak.

Cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak olan Fatih Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle, Denizli'ye de gidemeyecek.

Öte yandan Everton'ın 15 milyon Euro'ya Monaco'ya gönderdiği Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Terim için "Sonsuza kadar minnettarım" notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, "İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum" şeklinde cevap verdi.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Liverpool - Chelsea Maçında Sahaya Giren Youtuber'a Tepki Büyüyor

title

Fenerbahçe'ye Batshuayi transferinden kötü haber! Yıldız oyuncu Roma'ya transfer oluyor

title

Herkes Fransız hakem Frappartı konuşuyor

Liverpool - Chelsea Maçında Sahaya Giren Youtuber´a Tepki Büyüyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.

Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu'
Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu'

Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu'

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı
Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı

Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı

Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim
Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim

Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.

Fatih Terim kafilede yer almayacak
Fatih Terim kafilede yer almayacak

Fatih Terim kafilede yer almayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor deplasmanında takımının yanında olamayacak.

Çifte temsile hasret kaldık
Çifte temsile hasret kaldık

Çifte temsile hasret kaldık

Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.

Arturo Vidal bombası! Siyah Beyazlı taraftarları coşturdu
Arturo Vidal bombası! Siyah Beyazlı taraftarları coşturdu

Arturo Vidal bombası! Siyah Beyazlı taraftarları coşturdu

Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Arturo Vidal, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızı, kendisine ‘Come to Beşiktaş’ yazan bir takipçisinin paylaşımını beğendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.