Fatih Terim, Denizli kafilesinde yer almayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sarı-kırmızılıların cuma günü ligin ilk haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçının kafilesinde yer alamayacak.
Cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak olan Fatih Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle, Denizli'ye de gidemeyecek.
Öte yandan Everton'ın 15 milyon Euro'ya Monaco'ya gönderdiği Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Terim için "Sonsuza kadar minnettarım" notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, "İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum" şeklinde cevap verdi.
(Sabah)
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