Fatih Terim değişimin sinyalini vermişti! Geriye sadece Muslera, Nagatomo ve Feghouli kaldı

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Geçtiğimiz sezon puan kaybı yaşadığı bazı maçların ardından camiaya sürekli mesaj veren ve elindeki kadro hakkında ‘Değişeceğiz, yenileneceğiz’ göndermelerinde bulunan Fatih Terim bu sezon orta saha – forvet hattında istediklerini gerçekleştirdi.

Eren Derdiyok’la erkenden yollarını ayıran Terim, Ocak ayında Diagne – Kostas Mitroglou ile anlaşmaya varırken iki futbolcudan beklenen verimi alamayan başarılı teknik adam bu sefer Falcao – Andone ve Adem Büyük’le forvet hattını yeniledi.

Geçtiğimiz sezon orta sahada Fernando’nun yanında Ndiaye’yi kullanan Fatih Terim, bu sezon Lemina – N’Zonzi ile yoluna devam edecek gibi gözükürken, iki yıldızın önünde Seri’nin oynayacak olması Galatasaray’ın transferdeki nokta atışlarını ön plana çıkardı. Onyekuru’nun yerini Babel’le dolduran sarı kırmızılı yönetim taraftarların alkışlayacağı bir kadro kurarken, scout ekibi ve teknik heyetin ortak bir çalışmayla ilerleyen dönemlerde sol bek bölgesine de takviye yapacağı bildirildi.

Göreve geldiği ilk günden beri değişime devam eden Fatih Terim, daha önce Serdar Aziz – Maicon ikilisiyle yollarını ayırıp Luyindama ve Marcao’yu kadrosuna katmıştı.