Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7747
  • 6,3253
  • 284.189
  • 98544.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fatih Terim değişimin sinyalini vermişti! Geriye sadece Muslera, Nagatomo ve Feghouli kaldı

Fatih Terim değişimin sinyalini vermişti! Geriye sadece Muslera, Nagatomo ve Feghouli kaldı

Fatih Terim değişimin sinyalini vermişti! Geriye sadece Muslera, Nagatomo ve Feghouli kaldı

Göreve geldiği ilk günden beri değişime devam eden Fatih Terim, bu sefer de orta saha ve forvet hattını yeniledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon puan kaybı yaşadığı bazı maçların ardından camiaya sürekli mesaj veren ve elindeki kadro hakkında ‘Değişeceğiz, yenileneceğiz’ göndermelerinde bulunan Fatih Terim bu sezon orta saha – forvet hattında istediklerini gerçekleştirdi.

Eren Derdiyok’la erkenden yollarını ayıran Terim, Ocak ayında Diagne – Kostas Mitroglou ile anlaşmaya varırken iki futbolcudan beklenen verimi alamayan başarılı teknik adam bu sefer Falcao – Andone ve Adem Büyük’le forvet hattını yeniledi.

Geçtiğimiz sezon orta sahada Fernando’nun yanında Ndiaye’yi kullanan Fatih Terim, bu sezon Lemina – N’Zonzi ile yoluna devam edecek gibi gözükürken, iki yıldızın önünde Seri’nin oynayacak olması Galatasaray’ın transferdeki nokta atışlarını ön plana çıkardı. Onyekuru’nun yerini Babel’le dolduran sarı kırmızılı yönetim taraftarların alkışlayacağı bir kadro kurarken, scout ekibi ve teknik heyetin ortak bir çalışmayla ilerleyen dönemlerde sol bek bölgesine de takviye yapacağı bildirildi.

Göreve geldiği ilk günden beri değişime devam eden Fatih Terim, daha önce Serdar Aziz – Maicon ikilisiyle yollarını ayırıp Luyindama ve Marcao’yu kadrosuna katmıştı.

FATİH TERİM KİMDİR? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 yıl sonra birlikte söylediler
Sinan Akçıl resti çekti! Boşanıyorlar...
Konser öncesi kampa girdi
Survivor Sahra müjdeyi patlattı
Konserde gergin anlar! Hayranlarını kızdırdı
<p>Yukarı Svaneti olarak da bilinen Uşguli, Gürcistan´ın Svaneti bölgesinde Kafkas Dağları´nın en yü

Avrupa´daki En Yüksek Yerleşim Yeri: Uşguli Köyü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptıklar tüm transferler