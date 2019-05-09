Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında dizilişi değiştiriyor

Şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşmada, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğu teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Tecrübeli teknik adamın, forvet arkasında Feghouli'ye görev vermesi bekleniyor.

Kadrodaki bir diğer değişiklik ise sağ kanat yaşanacak. O bölgede bu kez ters ayaklı bir ismi oynatmak isteyen Terim, Emre Akbaba’yı değerlendirecek.

Orta sahanın merkezindeki soru işareti ise Fernando’nun yanında kimin oynayacağı.

Derbide Ndiaye’yi tribüne gönderip Donk’u tercih eden tecrübeli çalıştırıcı, Rizespor maçı için Ndiaye ismini işaret etse de kesin kararını vermiş değil.

(TRT Spor)