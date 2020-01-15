  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:59
  • |
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:59

Fatih Terim: Bu tuzağa düşmem artık

Fatih Terim: Bu tuzağa düşmem artık

Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "İstediğimiz oyun yavaş yavaş geliyor. Maç boyunca oyunun kontrolünü, pas trafiğini ayarladık, bazı hatalar vardı ama çok yüksek farkla oyunu domine ettik. Bu önemliydi. Deplasmanda oynayan bir takım görüntüsü vermedik. Son saniyeye kadar kovaladık, pozisyon bulduk, direkten döndü. Zengin bir repertuarını olursa, özellikle hücumda, hem oyuncu hem de oyun anlayışı bakımından her şey daha kolay olur. Arkaya sarkacak oyuncularımız yoktu ama genelde istediğimizi yapabildik. Her gün daha iyi olacak gibi gözüküyor." dedi.

TERİM'DEN FLAŞ SÖZLER; "BU TUZAĞA..."

Maçın sonlarındaki penaltı tartışmaları hakkında görüşü sorulan ve iptal edilen gollerinin ardından soyunma odasına gitmesi hakkında açıklama yapması istenen Terim "Ben içeri giriyorum çünkü bu tuzağa artık düşmem. Ceza yemek istemiyorum. Ben size sorayım, futbolun içindesiniz, medyasınız... ceza sahası içinde rakip forvetin ayağına basarsanız bu penaltı mı, değil mi? Hakemler, o, bu demiyorum. Açıkçası hiçbirinin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Ceza yememek için kelimeleri özenle seçiyorum. Güzel kardeşim golde VAR'a gidiyorsun, penaltıda da git. VAR'daki güzel kardeşim, sen de çağır? Üzerindeki yük kalksın. İlk iki açılarda penaltı değil ama üçüncü açıda penaltı. Tamamdır, hiç kimseye söylemenin bir manası yok. İkinci yarı hayırlı olsun. Zaman zaman nasıl geçeceğini anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Mustafi sesleri

title

Mert yerini beğendi

title

Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı

Son Dakika! Ricardo Rodriguez Transferinde Fenerbahçe Gelişmesi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray avantajı kaptı
Galatasaray avantajı kaptı

Galatasaray avantajı kaptı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

'Bu tuzağa düşmem artık'
'Bu tuzağa düşmem artık'

'Bu tuzağa düşmem artık'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a kötü haber! İmzayı attı
Galatasaray'a kötü haber! İmzayı attı

Galatasaray'a kötü haber! İmzayı attı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jeison Murillo'nun yeni takımı resmen belli oldu.

Avcı'dan muhabire: Sen de savunmaya geçme!
Avcı'dan muhabire: Sen de savunmaya geçme!

Avcı'dan muhabire: Sen de savunmaya geçme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından, maç öncesinde olduğu gibi karşılaşmanın saatine tepki gösterdi ve A Spor muhabiri ile de tartışmaya girdi.

Beşiktaş Erzurum'da buz kesti
Beşiktaş Erzurum'da buz kesti

Beşiktaş Erzurum'da buz kesti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında BB Erzurumspor’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı
Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Mesut Özil'den Fenerbahçe cevabı

Mesut Özil, gelecekte Fenerbahçe'ye transferi ve Türk futbolu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de beklenmedik hoca ayrılığı
Süper Lig'de beklenmedik hoca ayrılığı

Süper Lig'de beklenmedik hoca ayrılığı

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.