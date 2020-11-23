Fatih Terim: 'Bu fırsatlar her zaman gelmez'

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Galatasaray bugün sahasında Hes Kablo Kayserispor’u mağlup ederek, galibiyet serisini 4 maça yükseltmek istiyor.
Milli arada Kovid-19 vakaları ve sakatlıklarla sarsılan sarı-kırmızılı takımda, Teknik Direktör Fatih Terim, Kayserispor karşısında futbolu değil sonucu önemsiyor. Tam 10 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak Cim-Bom’da, deneyimli teknik adam galibiyetin önemini futbolcularına anlattı.
Serinin bozulmamasını isteyen Fatih Terim’in, “Milli ara öncesi 3 maçlık galibiyet serimiz var. Bunu devam ettirmeliyiz. Büyük sıkıntılarımız var ama bazıları için de bu bir fırsattır. Bu nedenle ben eksik çıkıyoruz bahanesine sığınmayacağım. Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diyerek, oyuncularına uyarılarda bulunduğu ifade edildi.
Milli maç aralarının kendilerine yaramadığını da aktaran sarı-kırmızılı teknik adamın, “Doğru dürüst antrenman yapma imkanı bulamadık. Kayserispor’un da ligde bulunduğu yere bakmayın. Hoca değiştiren takımlar hemen reaksiyon verir. Bu nedenle eksiklerimizden dolayı da bize kaybetmemek için çok konsantre olacaklar” dediği belirtildi.
Sarı-kırmızılı hocanın bu uyarıları ile özellikle uzun süredir 11’de düzenli şans bulamayan Donk, Linnes, Emre Akbaba, Diagne ve Sekidika gibi isimlere mesaj yolladığı kaydedildi.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.
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