Fatih Terim, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'ye kancayı taktı

Galatasaray'da önümüzdeki sezon için yerli oyuncu operasyonu sürerken, teknik direktör Fatih Terim bir yandan da yabancı futbolcuları takip ediyor. Yıldız avına çıkan Terim, 2001 doğumlu Anis Ben Slimane'ye kancayı taktı.
Transfer bütçesi düşen Fatih Terim, gelecek sezon yabancı takviyesi de yapacak ama bu isimler geleceğe yatırım niteliğinde olacak. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini karantinada tutan başarılı hoca, WyScout üzerinden bol bol oyuncu izlemeye devam ediyor.
KOPENHAG DOĞUMLU TUNUSLU 10 NUMARA
Terim'in Danimarka'dan Brondby'nin 2001 doğumlu genç oyuncusu Anis Ben Slimane'yi de gözüne kestirdiği öğrenildi. Kopenhag doğumlu on numara, Tunus U20 Milli Takımında da forma giyiyor.
(Sabah)
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.
Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.