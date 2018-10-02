Fatih Terim: Biz müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz

Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Maicon ve Fernando basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'in Porto maçı öncesi yaptığı açıklamalar;

''EREN İÇİN MAÇ SAATİNİ BEKLEYECEĞİZ''

Muhakkak ki önemli oyuncularımız yok. Emre sadece bu maç değil, minimum 2 ay yok. Ndiaye kart cezalısı. Eren'in MR sonuçlarında bir şey yok. Ama kendisinin dediği de önemlidir. Ağrıları olduğunu söylüyor. O yüzden yarına kadar bekleyeceğiz. Galatasaray buraya iyi oynamak, kazanmak için geldi. Defansı ve atağı aynı anda yapabilen bir takım halinde oynamamız gerekiyor. Çok iyi bir takımla oynayacağız çünkü.

''PORTO ÇOK CİDDİ BİR RAKİP''

Erzurumspor maçı biter bitmez bu maça hazır olmaya çalıştık. Savunmada da hücumda da blok halinde oynayan bir takım olmalıyız. Takım duruşumuz iyi olmalı. Reaksiyonlarımız iyi olmalı. Hakikaten tempolu, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok ciddi bir rakip. Eksiklikler hep olacaktır, olmasa iyiydi tabii ama sonuçta 11'e 11 oynayacağız.

''BİZ MÜSAADE ETMEZSEK HİÇBİR RAKİP ÜSTÜNLÜK SAĞLAYAMAZ''

Şampiyonlar Ligi'nde herkesin şunu iyi bilmesi lazım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı seviyede, aynı şartlarda başlamadı. UEFA'nın cezasından dolayı bir dezavantajımız var. Deplasman performansının çok üstünde duruldu. Herkes bir şeyler söylüyor. Galatasaray eğer kaybetmişse bu eleştiriye açıktır. Hobidir, fobidir futbol, bunların çok ötesinde bir oyun. Şöyle desek daha doğru. Biz ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı hem oyun hem skor üstünlüğü sağlayabiliyor. Demek ki biz rakibimize bunu müsaade etmişiz. Onun için bu maçta bizim bir mesajımız olmalı. Biz eğer müsaade etmezsek hiçbir rakip bize üstünlük sağlayamaz.

''ABOUBAKAR BEĞENDİĞİM BİR İSİM ANCAK...''

Porto, takım halinde oynayan bir ekip. Önemli oyuncuları var. Aboubakar çok beğendiğim bir atak oyuncusu. Olmadığı zaman Porto takımının onun yerine koyabileceği Marega, Brahimi gibi başka oyuncuları da var. Bizde sakat olan oyuncular daha fazla. Daha etki edebilecek oyuncular. Aboubakar önemli bir oyuncu ama Porto'nun takım halinde dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu düşünüyorum.

''BERABERLİK İYİ SONUÇ OLARAK GÖRÜLEBİLİR''

Eğer kazanamıyorsanız kaybetmemek de önemlidir. Sonuçta deplasmanda oynuyorsunuz. İlk maçınızdan 3 puan almışsınız. Porto kendi evinde çok iyi bir takım. Kazanamıyorsanız o zaman beraberlik doğru bir sonuç olarak görülebilir.

Geçmiş yıllarda Porto forması giyen Maicon ve Fernando, Fatih Terim'den önce sorulan soruları yanıtladılar.

MAICON: ''HEDEFİMİZ KAZANMAK''

Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, şöyle konuştu;

''Duygusal anlar olacak ama hedefimiz kazanmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Zor bir maç olacak ama Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Porto'nun ligi kazanmasına sevindim. Sonuçta eskiden orada oynamıştım. Tabii ki bir takım gol yiyebilir, problemler olabilir ama önemli olan sahaya çıkınca kazanabilmek.''

FERNANDO: ''DUYGUSAL OLACAK''

Fernando ise şu sözleri aktardı;

''Benim için çok güzel bir an olacak. Tabii ki duygusal onlar olacak ama elimizden geleni yapacağız. Porto takımı çok güçlü. Burada oynamak çok zor. Ama biz kazanan taraf olmak istiyoruz. Ofansif oynayan bir takımız. Böyle olduğunda savunmada açıklar verebiliyoruz. Porto maçında da böyle oynamaya devam edeceğiz.''