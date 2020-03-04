Fatih Terim Belhanda kararını verdi! Sivasspor maçında...

Fenerbahçe deplasmanında sürpriz şekilde ilk 11’de oynayan, Gençlerbirliği karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Belhanda’nın, Sivas’ta yine 11’e döneceği öğrenildi. Terim, orta alanda Seri, Ömer Bayram ve Belhanda üçlüsünü kullanmayı planlıyor. Taktik provalar ise bugünden itibaren başlayacak. Son karar maç günü verilecek. İki haftadır sakatlık dolayısıyla takımdan ayrı kalan orta sahadaki bir diğer kilit isim Mario Lemina ise dün takım izinliyken, tedavi programına devam etti.
Lemina’ya yoğun tedavi
4 saatlik yoğun bir programla hazırlanan Gabonlu futbolcunun takıma katılıp katılmayacağına bugünkü tetkiklerin ardından karar verilecek. Hedef, Lemina’yı Sivas deplasmanına yetiştirmek. Ancak yıldız futbolcunun bu kritik maçta da riske edilmeme ihtimalinin bulunduğu, gelen haberler arasında.
(Fanatik)
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