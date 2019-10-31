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Fatih Terim: Başınızı öne eğmeyin, henüz bir şey kaybetmedik

Fatih Terim: Başınızı öne eğmeyin, henüz bir şey kaybetmedik

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçından önce futbolcular ile özel bir toplantı yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ile özel bir toplantı yaptı. Florya'da yapılan video analiz toplantısının ardından futbocular ile bire bir görüşen ve daha sonra tüm takıma hitap eden Terim, "Bizim için lig yeni başlıyor" dedi.

Zorlu bir fikstürde mücadele ettiklerini ifade eden Fatih Terim: "Çaykur Rizespor'u kendi sahamızda konuk edeceğiz ve taraftarımızın da desteğini alarak bu maçı kazanmak zorundayız! Hepinizden sadece ve sadece bu maçı düşünmenizi istiyorum. Bu maça konsantre olun ve şu ana kadar yapmadığınızı yapın ruhunuzu ortaya koyun! Başınızı öne eğmeyin, henüz bir şey kaybetmedik" dedi.

Futbolcularını şampiyonluk için motive eden Fatih Terim, "Geçen sezon 8 puan farktan geldik ve şampiyon olduk, bu takımın bunu yapabilecek gücü de var, kalitesi de var. Yeter ki biz kazanalım, beraber olalım, kenetlenelim" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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