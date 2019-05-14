Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanacak kupa finalinde rotasyon yapacak

Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 5 gün içinde 2 kritik maç oynayacaklarını dikkat alarak, Türkiye Kupası finalinde rotasyona gitme kararı aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı Akhisarspor ile yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında bazı as futbolcuları dinlendirip, pazar günkü Medipol Başakşehir karşılaşmasına saklayacak.

Fatih Terim öncelikle 3 haftadır şans vermediği Norveçli sağ bek Martin Linnes'e kupa finalinde ilk 11'de görev verecek.

Ayrıca, antrenmanlarda yüksek formuyla dikkat çeken Semih Kaya'nın da Akhisar karşısında Marcao ya da Luyindama'dan birinin yerine oynaması bekleniyor.

(Türkiye)