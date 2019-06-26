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Fatih Terim, Ahmet Çalık'ın takımdan ayrılmasını istemiyor

Fatih Terim, Ahmet Çalık'ın takımdan ayrılmasını istemiyor

Galatasaray’da gözden çıkarıldığı iddia edilen Ahmet Çalık’la ilgili teknik direktör Fatih Terim’den açıklama geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Kadrosunda yerli futbolcu portföyünü geliştirmek isteyen ve Şener Özbayraklı, Yusuf Erdoğan, Jimmy Durmaz, Adem Büyük gibi futbolculara imza attırmaya hazırlanan Galatasaray’da sürekli olarak gözden çıkarıldığı iddia edilen Ahmet Çalık’ın son durumu belli oldu.

"AHMET ÇALIK KALSIN"

Elindeki tecrübeli yerli oyuncuları bırakmak istemediği gibi kadroya bu anlamda takviye yapmaya çalışan Fatih Terim’in Ahmet Çalık’ı bırakmayacağı öğrenilirken, tecrübeli teknik adamın milli futbolcuyu rotasyon oyuncusu olarak kullanmayı planladığı belirtildi. Ahmet Çalık için gelen teklifleri reddeden Terim’in sarı kırmızılı yönetime ‘Belli bir Türk futbolcu grubu oluşturmaya çalışıyoruz, bunun için bazı adımları da attık elimdeki yerli oyuncuları kaybetmek istemiyorum, Ahmet Çalık’ı kullanacağım. Marcao ve Luyimdama’nın arkasında beklemesi benim için büyük avantaj, Çalık’ı elden çıkarmamız Süper Lig’de istediğim bazı yerli yıldız futbolcuların takası ile olabilir’ dediği bildirildi.

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