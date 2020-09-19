Fatih Terim 3-2 Okan Buruk

Süper Lig’in ikinci haftasındaki karşılaşmada Başakşehirli ve Galatasaraylı futbolcular sahada kıyasıya mücadele edecekken, saha kenarında ise teknik adamların rekabetine sahne olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, profesyonel futbolculuk döneminde Galatasaray’da ve milli takımda Fatih Terim’in öğrencilerindendi.
8. RANDEVU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray’ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’i çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim’in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk’un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 10’ar kez gol sevinci yaşadı.
Fatih Terim ile Okan Buruk’un takımları arasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
8.06.2020 (Okan Buruk) Başakşehir: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 1
22.11.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Başakşehir (Okan Buruk): 1
11.05.2019 (Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 3
8.12.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor (Okan Buruk): 2
6.05.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2
18.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Akhisarspor (Okan Buruk): 2
27.02.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.
Nazım Sangare transferini bitiremeyen Beşiktaş, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Kara Kartal, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
İtalyan devi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için 13 milyon euro teklif ettiği, Sarı-Kırmızılıların ise 15 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
İtalyan basını, Udines'de top koşturan Stefano Okaka'nın, sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini fakat aynı isteğin Fenerbahçe cephesinde oluşmadığını yazdı.