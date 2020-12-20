Fatih Karagümrük'ten Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci bombası

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Emre Çolak ve Fabio Borini'ye de imza attıran İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada “İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var” demişti. İtalyan basınına göre o isimler Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci.

Emre Çolak ve Fabio Borini'yi daha devre arası gelmeden kadrosuna katan Karagümrük, yeni bombalar patlatmak üzere atağa geçti.



BAŞKAN İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Süleyman Hurma'nın "İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var" ifadelerinin ardından o futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.

WILSHERE YA DA BERTOLACCI

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci'den birini renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Süper Lig'in yeni temsilcisi son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Wilshere konusunda ise gelişmeler merak ediliyor. Wilshere ise son olarak West Ham forması giymişti.