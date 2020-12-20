Fatih Karagümrük'ten Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci bombası

Emre Çolak ve Fabio Borini'yi daha devre arası gelmeden kadrosuna katan Karagümrük, yeni bombalar patlatmak üzere atağa geçti.
BAŞKAN İŞARET ETMİŞTİ
Başkan Süleyman Hurma'nın "İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var" ifadelerinin ardından o futbolcuların kim olduğu ortaya çıktı.
WILSHERE YA DA BERTOLACCI
İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci'den birini renklerine bağlayacak. Bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşmeler sürüyor.
Süper Lig'in yeni temsilcisi son olarak Sampdoria forması giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye iki yıllık sözleşme teklif etmişti. Wilshere konusunda ise gelişmeler merak ediliyor. Wilshere ise son olarak West Ham forması giymişti.
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, Sarı-Lacivertlilerin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin oyununu ve teknik direktör Erol Bulut'u eleştiren Şanlı, “Caner Erkin ilk 11'de olmalıydı” dedi.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşım olay oldu. Kırık kalp ve üzgün emoji paylaşan Özil'in bu hareketi kafaları karıştırırken başarılı futbolcunun bu tweetine anında binlerce beğeni ve yorum geldi.
Henry Onyekuru ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fransız ekibi 10 milyon euro talep ederken Cimbom'un maksimum bonservis teklifi 6 milyon euro. Menajer William D'Avila, gelecek hafta İstanbul'a gelerek yönetimle pazarlık masasına oturacak.
Fatih Karagümrük'ün konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin ilk golünü kaydeden Alassane Ndao'nun maliyeti şaşırttı. Bonservisi 55 bin euro olan Senegalli futbolcu, vatandaşı Mbaye Diagne'nin 22'de 1'i kadar maaş alıyor.
G.Saray ve Beşiktaş'ın yaptığını Fener 50 yıl sonra yapıyor
Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 3 puan kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, gelen galibiyetle taraftar ve camianın rahat nefes aldığına dikkat çekti.