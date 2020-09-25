CANLI | Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

Son şampiyon Medipol Başakşehir ile ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasının açılışında karşı karşıya geliyor.
Maçta ilk yarı oynanıyor. Golsüz eşitlik sürüyor.
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ramazan, Biglia, Sabo, Alassane, Darri, Mevlüt
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba
Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı-Lacivertliler, başarılı golcünün transferi için Aston Villa'ya toplam 6 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Zamelek'li Mostafa Mohamed'in transferine ırkçı kulüp başkanı engel oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticilerle yemekte bir araya geldi.
Trabzonspor, İngiltere'nin Leicester City takımından transfer ettiği Fousseni Diabate için imza töreni düzenledi.
Beşiktaş, kadın futbol takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.