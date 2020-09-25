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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 19:08
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CANLI | Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

CANLI | Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

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Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında henüz galibiyetle tanışamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ile ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3. haftasının açılışında karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor. Golsüz eşitlik sürüyor.

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ramazan, Biglia, Sabo, Alassane, Darri, Mevlüt

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba

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